«Ак Барс» сыграет с «Ладой» в контрольном матче в Тольятти

Третья предсезонная игра команды Гатиятулина летом

Фото: Динар Фатыхов

Во вторник «Ак Барс» сыграет в Тольятти с «Ладой» в рамках контрольного матча. Для команды Анвара Гатиятулина поединок станет уже третьим в предсезонной подготовке к сезону.

Матч между «Ладой» и «Ак Барсом» состоится в Тольятти в 16.00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажут в соцсетях казанского клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» летом провел два матча, одержав победы над «Нефтяником» (4:3) и «Нефтехимиком» (5:1). В последней игре с нижнекамцами защитник «барсов» Никита Лямкин отдал пять голевых передач.

Ожидается, что в матче с «Ладой» казанцы сыграют полурезервным составом. В частности, вместе с командой в Тольятти отправилась большая группа молодых хоккеистов из фарм-клуба «Ак Барса».

Зульфат Шафигуллин