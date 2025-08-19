«Ак Барс» сыграет с «Ладой» в контрольном матче в Тольятти
Третья предсезонная игра команды Гатиятулина летом
Во вторник «Ак Барс» сыграет в Тольятти с «Ладой» в рамках контрольного матча. Для команды Анвара Гатиятулина поединок станет уже третьим в предсезонной подготовке к сезону.
Матч между «Ладой» и «Ак Барсом» состоится в Тольятти в 16.00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажут в соцсетях казанского клуба.
«Ак Барс» летом провел два матча, одержав победы над «Нефтяником» (4:3) и «Нефтехимиком» (5:1). В последней игре с нижнекамцами защитник «барсов» Никита Лямкин отдал пять голевых передач.
Ожидается, что в матче с «Ладой» казанцы сыграют полурезервным составом. В частности, вместе с командой в Тольятти отправилась большая группа молодых хоккеистов из фарм-клуба «Ак Барса».
