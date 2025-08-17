ЛДПР хочет освободить от налога на имущество ипотечное жилье, если оно единственное

Оно не должно использоваться в предпринимательской деятельности и должно быть единственным в собственности налогоплательщика

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект, предлагающий освободить от налога на имущество жилье, купленное в ипотеку. Условие — оно не должно использоваться в предпринимательской деятельности и должно быть единственным в собственности налогоплательщика. Об этом сообщает РИА «Новости».



— Сегодня большинство российских семей покупают жилье в ипотеку, которое де-юре находится в залоге у банка. Помимо ипотечных платежей и повседневных расходов, семьи вынуждены платить налог на имущество. Это несправедливо. Поэтому инициатива ЛДПР направлена на снижение налоговой нагрузки на российские семьи, — заявила член Комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева.



По мнению парламентариев, реализация данной инициативы поддержит миллионы россиян, для которых выплата ипотечного кредита является серьезным финансовым бременем, а жилье — основой стабильности.

Рената Валеева