В Татарстане турпоток увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом

Эксперты отмечают рост интереса к экскурсионным направлениям в России

Фото: Артем Дергунов

В летнем сезоне 2025 года российский туристический рынок зафиксировал увеличение продаж экскурсионных направлений, что контрастирует с сокращением интереса к пляжному отдыху. По данным «Коммерсанта», общий рост продаж в туристическом бизнесе составил 11% год к году, в основном за счет международных направлений.

Ограничения в Краснодарском крае, в частности закрытие пляжей в Анапе, способствовали переориентации туристов на другие регионы России. Особый интерес наблюдается к Санкт-Петербургу (рост 40%), Калининградской области (рост 13%) и к Татарстану, где туристический поток увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В то время как средняя стоимость летнего тура практически не изменилась (-0,2%), стоимость одной ночи в российских отелях выросла на 9%. Укрепление рубля привело к снижению цен на зарубежные направления, делая их более привлекательными для туристов.

Восходящий тренд на экскурсионные туры также зафиксирован в других регионах России, таких как Смоленск, Псков и Кострома.

Открытие прямого авиасообщения между Казанью и китайским Чунцином положительно скажется на развитии как туристического потока, так и деловых связей между Татарстаном и Китаем. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Рената Валеева