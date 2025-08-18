Минуллина: прямой рейс Казань — Чунцин станет драйвером для туризма и бизнеса

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Открытие прямого авиасообщения между Казанью и китайским Чунцином положительно скажется на развитии как туристического потока, так и деловых связей между Татарстаном и Китаем. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в интервью РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в настоящее время прорабатывается вопрос запуска прямого рейса из Казани в Чунцин. Этот промышленный центр на юго-западе Китая, с населением 32 млн человек, может стать третьим китайским городом, связанным прямым авиасообщением со столицей Татарстана. В настоящее время China Eastern Airlines выполняет регулярные рейсы между Казанью и Шанхаем, а «Аэрофлот» осуществляет чартерные рейсы в Санью.

— Запуск прямого сообщения между Казанью и Чунцином, безусловно, окажет положительное влияние и на турпоток, и на бизнес. Многие, кто инвестирует в Татарстан, в первый раз посещали республику как туристы, — отметила Минуллина.

Она подчеркнула, что наличие прямого авиасообщения является важным фактором для развития деловых отношений.

— Нет ни одного государства, с которым бы республика плотно работала по товарообороту, не имея при этом прямого транспортного сообщения, — добавила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана.

По мнению Минуллиной, перспективным также является запуск прямых рейсов из Татарстана в Пекин и другие крупные китайские города, такие как Сычуань, Шэньчжэнь и Хэйлунцзян.

Рената Валеева