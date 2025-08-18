В России за сутки потушено 24 лесных пожара

В настоящее время продолжаются работы по тушению 44 лесных пожаров

За прошедшие сутки в России ликвидировано 24 лесных пожара в 11 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 44 лесных пожаров в семи регионах.

В борьбе с огнем задействовано 1 336 человек, 120 единиц техники и 12 воздушных судов.



В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах России. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

С начала года 70,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

В России за 16 августа потушили 22 лесных пожара в 14 регионах.

Рената Валеева