В России за сутки потушено 24 лесных пожара
В настоящее время продолжаются работы по тушению 44 лесных пожаров
За прошедшие сутки в России ликвидировано 24 лесных пожара в 11 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 44 лесных пожаров в семи регионах.
В борьбе с огнем задействовано 1 336 человек, 120 единиц техники и 12 воздушных судов.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах России. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.
С начала года 70,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
В России за 16 августа потушили 22 лесных пожара в 14 регионах.
