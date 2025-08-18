Выдача кредитных карт в России упала на 51,4% в начале 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Количество новых кредитных карт, выданных в России с января по май 2025 года, сократилось на 51,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего было выдано 5,44 млн карт, тогда как в прошлом году их число достигало 11,17 млн. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество новых кредиток за указанный период пришлось на Москву — 429,9 тыс., Московскую область — 344 тыс., Краснодарский край — 262,5 тыс., Санкт-Петербург — 237,1 тыс. и Республику Башкортостан — 176,3 тысячи.

Среди регионов с наибольшим сокращением выдачи кредитных карт выделяются Ростовская область (-55,3%), Самарская область (-54,5%), а также Москва (-52,3%) и Московская область (-51,8%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил: «После падения во второй половине прошлого года выдача новых кредитных карт стабилизировалась на уровне 1,07—1,11 миллиона единиц в месяц. Однако количество выданных карт в начале 2025 года в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это связано с жесткой денежно-кредитной политикой и введением ограничений по показателю долговой нагрузки (ПДН). Банки сейчас ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и ПДН не более 50%».

Напомним, что в июне 2025 года в Татарстане, как и по всей России, наблюдается снижение числа выданных кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне было выдано 1,03 млн новых карт, что на 4,8% меньше, чем в мае (1,08 миллиона).



Анастасия Фартыгина