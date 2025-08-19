WSJ: Зеленский не исключал территориальный обмен в переговорах с Трампом

По словам украинского лидера, вопрос территорий будет обсуждаться на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не исключал возможность территориального обмена в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников.

— Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины, — пишет WSJ.

Издание отмечает, что тем не менее Зеленский допустил возможность пропорциональных обменов территориями.

Кроме того, WSJ сообщает, что после переговоров в Белом доме Зеленский впервые допустил, что не станет настаивать на прекращении огня в качестве предварительного условия для продолжения диалога. По словам украинского лидера, вопрос территорий будет обсуждаться на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, дата которой пока не определена.

Рената Валеева