Трамп: «Сегодня либо сделка, либо поддержка Украине прекращается»

Также Трамп сообщил, что к концу дня даст ясный ответ о возможности размещения американских войск на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня станет решающим днем для Украины. Он отметил, что либо будет достигнута сделка, либо поддержка Киева со стороны США прекратится.

Трамп выразил надежду на успешные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В начале встречи в Овальном кабинете он сказал: «Думаю, что у нас будет хорошая встреча».

Также Трамп сообщил, что к концу дня даст ясный ответ о возможности размещения американских войск на Украине. Он добавил, что президент России Владимир Путин заинтересован в завершении конфликта в регионе.

Анастасия Фартыгина