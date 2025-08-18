В Нижнекамске начнется строительство нового ресторана «Вкусно — и точка»

Ресторан будет одноэтажным кирпичным зданием площадью 383 квадратных метра

Фото: Максим Платонов

Госстройнадзор Татарстана 18 августа 2025 года выдал заключение о соответствии проектной документации для нового заведения общественного питания в Нижнекамске. Это будет ресторан быстрого обслуживания сети «Вкусно — и точка» по адресу: проспект Мира, дом 19.

Ресторан будет одноэтажным кирпичным зданием площадью 383 квадратных метра. Внутри помещение будет разделено на две основные зоны: для посетителей и производственную. Зона для посетителей включает обеденный зал, два входа с тамбурами и санузлы.

Производственная зона будет состоять из производственных, административных, складских и технических помещений. Для удобства персонала предусмотрен отдельный вход, который также будет использоваться для доставки продуктов. В здании также будут отдельные входы для технических нужд.

Застройщиком и техническим заказчиком проекта выступает ООО «Региональная сеть предприятий питания», которое занимается управлением ресторанами и доставкой продуктов питания.

Анастасия Фартыгина