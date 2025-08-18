В Бугульме оперативники задержали мужчину с сумкой, доверху набитой марихуаной

В Бугульме полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Оперативники наркоконтроля совместно с сотрудниками ГИБДД нашли у него спортивную сумку с марихуаной весом 503 грамма. Мужчина пытался избавиться от наркотиков, бросив сумку на землю, сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.

Задержанный рассказал, что собрал марихуану на заброшенном участке в селе Малая Бугульма для личного употребления. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК, и он подписал обязательство о невыезде.

По решению суда изъятые наркотики будут уничтожены. Полиция призывает граждан сообщать о случаях наркопреступлений по телефону 102 (112), информация может быть анонимной.

Накануне Управление ФСБ России по Татарстану пресекло деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Альметьевском районе.



Анастасия Фартыгина