В Альметьевском районе Татарстана ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию

17:19, 14.08.2025

Местный житель оборудовал лабораторию и произвел мефедрон в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта

Фото: Максим Платонов

Управление ФСБ России по Татарстану пресекло деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Альметьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике, пишет «Ъ Волга-Урал».

По данным ведомства, местный житель оборудовал лабораторию и произвел мефедрон в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта. Подозреваемый задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

В 2024 году в России количество людей с впервые установленным диагнозом наркомании снизилось на тысячу человек.

Рената Валеева

Общество Татарстан

