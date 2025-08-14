В Альметьевском районе Татарстана ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию
Местный житель оборудовал лабораторию и произвел мефедрон в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта
Управление ФСБ России по Татарстану пресекло деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Альметьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике, пишет «Ъ Волга-Урал».
По данным ведомства, местный житель оборудовал лабораторию и произвел мефедрон в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта. Подозреваемый задержан.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
В 2024 году в России количество людей с впервые установленным диагнозом наркомании снизилось на тысячу человек.
