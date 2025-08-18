Татарстан предложил Changan площадку для автосборочного производства

Минуллина сообщила, что республика располагает инновационным городом Иннополисом, где можно вести совместные разработки с китайским автопроизводителем

Фото: Артем Дергунов

Власти Татарстана заинтересованы в размещении автосборочного производства китайской компании Changan на территории республики. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина в интервью РИА «Новости».

Минуллина, посетившая завод Changan в китайском Чунцине весной этого года, подчеркнула, что Татарстан располагает не только развитой автокомпонентной базой, но и инновационным городом Иннополисом, где можно вести совместные разработки с китайским автопроизводителем.

— С точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры Татарстан весьма привлекателен как площадка для возможной локализации базы автокомпонентов. Кроме того, в республике ведется подготовка кадров в этой сфере, — отметила она.

Несмотря на то, что продажи новых китайских автомобилей в Татарстане в этом году снизились на 35% (по данным «Автостата»), доля китайских брендов на рынке остается значительной (48,1%). В число популярных марок входят Chery (11,4%), Haval (10,6%) и Changan (5,6%).

Changan ранее уже предпринимал попытки локализации производства в России, однако проект с «Моторинвестом» в Липецкой области был завершен. Также компания рассматривала сотрудничество с калининградским «Автотором».

Рената Валеева