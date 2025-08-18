Большинство молодых специалистов готовы к работе на заводах при наличии кафе и коворкингов

При этом они хотят видеть на производстве не только цеха, но и современную инфраструктуру

Фото: Артем Дергунов

Российские предприятия могут рассчитывать на приток молодых специалистов, если создадут современную рабочую среду. К такому выводу пришли аналитики hh.ru и Level Group после опроса соискателей.

83% молодых специалистов выразили готовность работать на производстве при условии обеспечения комфортных условий. 66% из них настаивают на наличии современной инфраструктуры: кафе, зон отдыха и коворкингов. При этом 17% респондентов убеждены, что без создания комфортной среды привлечь молодежь невозможно.

Однако производственная сфера сталкивается с серьезными стереотипами. Большинство участников исследования ассоциируют производство с грязью, шумом и неблагоприятными условиями труда. Треть опрошенных считают такую работу скучной и низкооплачиваемой.

Несмотря на это, позитивные тенденции также присутствуют: 13% считают производственную сферу перспективной, еще 33% находят такую работу привлекательной. Эксперты отмечают, что при правильном подходе молодежь можно успешно интегрировать в производственный сектор.

Ранее уже стало известно о карьерных ожиданиях зумеров: этичная рабочая среда и возможность заниматься творческой деятельностью, а не рутинными задачами.

Наталья Жирнова