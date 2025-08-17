Зумеры рассказали о своих карьерных ожиданиях и специалистах будущего

Они не готовы мириться с рутиной и токсичной атмосферой и считают, что будущее за ИИ-специалистами

Фото: Максим Платонов

Ключевые компетенции будущего специалиста, по мнению молодых людей, включают умение работать с искусственным интеллектом и нейросетями, а также они не готовы мириться с рутиной, токсичной атмосферой и устаревшими подходами в работе. Такие представления молодого поколения о профессионалах будущего и их карьерных приоритетах раскрыло исследование VK Education, в котором участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

Важными аспектами также являются этичная рабочая среда и возможность заниматься творческой деятельностью, а не рутинными задачами. Карьерные приоритеты молодежи демонстрируют четкие границы допустимого: зумеры не готовы мириться с рутиной, токсичной атмосферой и устаревшими подходами в работе. При этом они более лояльно относятся к переработкам и длительному карьерному росту.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Непрерывное образование стало значимой частью развития. 30% опрошенных считают постоянное обучение базовой потребностью современности, а 39% готовы получать новые знания при необходимости. Лишь 16% респондентов относятся к концепции lifelong learning скептически.

Мотивация к обучению у молодого поколения формируется под влиянием окружения и карьерных перспектив. Значительная часть респондентов готова учиться, если этим занимаются их знакомые или если навык востребован на рынке труда.

Идеальный профессионал будущего, по мнению зумеров, сочетает высшее образование с постоянным саморазвитием. Такой специалист не ограничивается одной специальностью, проявляет инициативу, решает сложные задачи и ценит командную работу.

Поиск работы постмиллениалы выстраивают по-разному: 35% не ждут идеальных условий, соглашаясь на адекватные предложения. Около 29% готовы искать работу 3—6 месяцев, а 17% готовы потратить на поиски год и более ради идеального варианта.

Наталья Жирнова