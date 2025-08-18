Школьникам могут предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте

Сейчас ежемесячные расходы семей на проезд школьников превышают 2 тысяч рублей

Фото: Артем Дергунов

Фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит к внесению в Госдуму законопроект о бесплатном проезде для школьников в городском общественном транспорте. Инициаторами документа выступили руководитель партии Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Законопроект планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента уже 18 августа. В настоящее время, как отмечают авторы инициативы, льготный проезд в общественном транспорте предоставляется только детям-сиротам и учащимся из многодетных семей.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Миронова, в первом квартале 2025 года средний чек за одну поездку в общественном транспорте по всей стране составил 50 рублей. Напомним, что на данный момент стоимость проезда в общественном транспорте Казани составляет 43 рубля при оплате наличными или банковскими картами, в других крупных городах Татарстана, таких как Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, — 40 рублей.

— Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными «зайцами», — высказался Миронов.

Ранее стало известно, что депутаты направили в Кабмин законопроект о предоставлении студентам вузов и колледжей права бесплатно ездить в общественном транспорте.

Наталья Жирнова