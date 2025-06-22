В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов

Проезд студентам сейчас предоставляется в Москве, Московской области и Краснодарском крае

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы направили в Кабмин на заключение законопроект о предоставлении студентам вузов и колледжей права бесплатно ездить в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами инициативы выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Сейчас льготы на проезд учащимся вузов предоставляются в Москве, Московской области и в Краснодарском крае. Их размер зависит от финансовых возможностей конкретного региона.

В Казани отсутствие льготных транспортных карт для студентов ранее объяснили ограниченным объемом бюджетных средств.

Дарья Сайфиева