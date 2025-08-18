ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, организованный киевским режимом

Автомобиль с самодельным взрывным устройством прибыл в Россию с территории Украины, транзитом через ряд стран

ФСБ России заявила о предотвращении попытки киевского режима совершить теракт на Крымском мосту с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. Это уже вторая подобная попытка с начала 2025 года, сообщили в ЦОС ФСБ, передает RT.

— В 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин, заряженных большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту, — заявили в российской спецслужбе.

По данным ФСБ, автомобиль с самодельным взрывным устройством прибыл в Россию с территории Украины, транзитом через ряд стран. Машина пересекла российско-грузинскую границу через пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии и направлялась в Краснодарский край.

Спецслужбы установили, что автомобиль планировалось передать другому водителю, который, не зная о взрывчатке, должен был проехать по Крымскому мосту, став, по сути, «невольным террористом-смертником».

Рената Валеева