Тренер «Ростова» Альба объяснил поражение от «Рубина»

Ростовчане проиграли четвертый матч из пяти в чемпионате

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил поражение от «Рубина» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Ростовчане проиграли в гостях со счетом 0:1.

— Сегодня не было много моментов. Первый тайм вообще не получился, а во втором тайме поменяли схему в атаке — получалось уже больше, нужно улучшать атаку. Нужно работать, нужно показывать на теории, на поле, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ростов» в первых пяти турах проиграл четыре раза. Команда Альбы с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ.

Следующий матч «Ростов» проведет 23 августа в Москве с «Локомотивом» в 18.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин