Тренер «Рубина» Рахимов отреагировал на неудачную игру Даку с «Ростовом»

Албанский бомбардир остался без забитого гола

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на неудачную игру Мирлинда Даку с «Ростовом» (1:0). Албанский нападающий казанцев остался без забитого гола.

— Он расстроен, и это нормально. Но вы поймите, Даку не будет забивать во всех матчах, это невозможно. Он все равно выполнил большой объем черновой работы, но, к сожалению, результативностью не отметился, но это нормально, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Даку провел с «Ростовом» на поле 90 минут, за это время форвард дважды пробил по воротам соперника. В активе албанского футболиста одно попадание в штангу в первом тайме встречи.

Единственный мяч в ворота «Ростова» забил Дмитрий Кабутов на 51-й минуте матча.

«Рубин» набрал десять очков после пяти туров и временно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

Зульфат Шафигуллин