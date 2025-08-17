В Татарстане мужчина погиб под колесами поезда

По предварительным данным, машинист не смог предотвратить наезд на мужчину



16 августа на 857-м км Горьковской железной дороги, на перегоне Корса — Арск, грузовым поездом был смертельно травмирован местный житель 1976 года рождения. Об этом сообщает Казанский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, машинист не смог предотвратить наезд на мужчину. В результате столкновения пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время Казанским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).



Рената Валеева