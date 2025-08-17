«Рубин» объявил состав на матч с «Ростовом» в РПЛ

Встреча стартует в 15.45 по московскому времени в Казани

«Рубин» определился с составом на матч с «Ростовом» в 5-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет в Казани в 15.45 по московскому времени.

Тренерский штаб Рашида Рахимова оставил Александара Юкича в запасе. Вместо него с первых минут сыграет Богдан Йочич.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Кабутов — Иву, Ходжа, Йочич — Даку, Шабанхаджай.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» в четырех турах РПЛ набрал семь очков. Команда Рашида Рахимова одержала две победы, а также по разу сыграла вничью и допустила поражение. У «Ростова» в активе три набранных очка. Ростовчане одержали одну-единственную победу в чемпионате.

Зульфат Шафигуллин