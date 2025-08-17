Трамп планирует трехстороннюю встречу с Россией и Украиной уже на следующей неделе

Трамп отметил, что организация трехсторонней встречи с Путиным будет зависеть от результатов визита Зеленского в Вашингтон

Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной уже в следующую пятницу, 22 августа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на разговор Трампа с европейскими лидерами после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске.

Разговор состоялся после первых за шесть лет очных переговоров Путина и Трампа, прошедших 15 августа в Анкоридже, Аляска.

Как сообщалось ранее, переговоры в Анкоридже главы государств назвали полезными и продуктивными, хотя о каких-либо конкретных договоренностях не было объявлено.

По данным The New York Times, европейских лидеров пригласили на встречу Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, намеченную на 18 августа.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в целом не против встречи с Зеленским при «определенных условиях», однако подчеркнул, что «до создания таких условий пока далеко».

Рената Валеева