По возвращении с Аляски Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров

«Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — подчеркнул президент России

По возвращении с Аляски президент России Владимир Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер рассказал руководству администрации президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже. По словам Путина, саммит был своевременным и весьма полезным. На нем обсуждалось разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

— Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз: была возможность спокойно, детально ещё раз изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами, — подчеркнул президент России.

Именно устранение первопричин украинского кризиса должно быть положено в основу урегулирования, подчеркнул он. Переговоры на Аляске были откровенными и содержательными. «На мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — добавил Путин.

Напомним, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит, проходивший под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»), продлился около трех часов и завершился пресс-конференцией. Как встречали президента России в его первый почти за 10 лет визит в США и о чем говорили лидеры двух стран — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина