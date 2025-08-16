Минздрав: четверо пострадавших в ЧП в Рязанской области находятся в крайне тяжелом состоянии

Состояние еще семи пострадавших оценивается как тяжелое

Фото: Динар Фатыхов

Четверо пострадавших в ЧП в Рязанской области находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

— 16 пострадавших в происшествии в Рязанской области проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани. Состояние четырех пациентов крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, еще семь — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести, — заявил он.

По словам Кузнецова, в оказании помощи участвуют 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской областей, Москвы, а также специалисты федеральных учреждений. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Напомним, число погибших увеличилось до 11, пострадали в ЧП еще 130 человек. В связи с трагедией 18 августа объявлено в регионе днем траура.

ЧП произошло 15 августа ориентировочно в 10.30. В одном из производственных цехов местного предприятия начался пожар.



Галия Гарифуллина