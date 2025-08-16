В Рязанской области 18 августа объявлено днем траура

Такое решение принято в связи с трагедией на предприятии в Шиловском районе, жертвами которой стали 11 человек

В Рязанской области 18 августа объявлено днем траура в связи с трагедией на предприятии в Шиловском районе, жертвами которой стали 11 человек. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложили отказаться от развлекательных мероприятий.

— Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Обязательно окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, — добавил Малков.

Напомним, ЧП произошло 15 августа. Ориентировочно в 10.30 начался пожар в одном из производственных цехов местного предприятия. Погибли в результате происшествия 11 человек, пострадали еще 130.

Галия Гарифуллина