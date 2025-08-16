Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 11

В медицинской помощи нуждаются 130 человек

Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11. Такие данные приводит оперштаб региона.

— Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у пос. Лесной Шиловского района. За вчерашний вечер и минувшую ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек. Число погибших увеличилось до 11, — говорится в сообщении.

В медицинской помощи нуждаются 130 человек, 29 из них госпитализированы в больницы Рязани и федеральные медицинские центры Москвы.

Напомним, ранее губернатор региона Павел Малков сообщал о более чем 100 пострадавших, в том числе из-за многочисленных осколков стекла. ЧП произошло 15 августа. Ориентировочно в 10.30 начался пожар в одном из производственных цехов местного предприятия.

Галия Гарифуллина