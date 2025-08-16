Армия России освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны
ВС РФ освободили населенный пункт Колодези ДНР и завершили освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Освобождение Вороного завершили подразделения группировки войск «Восток».
Вчера под контроль российской армии перешел населенный пункт Александроград в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».