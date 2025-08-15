Российские войска освободили населенный пункт Александроград в ДНР
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны
Российские войска освободили населенный пункт Александроград в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Вчера под контроль российской армии перешли населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».