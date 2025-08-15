Новости

Российские войска освободили населенный пункт Александроград в ДНР

13:13, 15.08.2025

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска освободили населенный пункт Александроград в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Вчера под контроль российской армии перешли населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР.

