Взрыв на заводе «Эластик» унес жизни пяти человек, более 100 пострадали

Здание цеха, специализирующегося на производстве пороха, полностью разрушено

В результате мощного взрыва, прогремевшего утром в производственном цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, погибли, по предварительным данным, пять человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил в своем телеграм-канале о более чем 100 пострадавших, в том числе из-за многочисленных осколков стекла.

— Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая, — написал губернатор Малков.

На место происшествия незамедлительно прибыл глава региона, где провел совещание и заслушал доклады о текущей обстановке.

— Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня, — заявил Малков, добавив, что создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Здание цеха, специализирующегося на производстве пороха, полностью разрушено. Ведутся поисково-спасательные работы.

Предварительной причиной трагедии называется нарушение техники безопасности.

Рената Валеева