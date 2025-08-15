Взрыв на заводе «Эластик» унес жизни пяти человек, более 100 пострадали
Здание цеха, специализирующегося на производстве пороха, полностью разрушено
В результате мощного взрыва, прогремевшего утром в производственном цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, погибли, по предварительным данным, пять человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил в своем телеграм-канале о более чем 100 пострадавших, в том числе из-за многочисленных осколков стекла.
— Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая, — написал губернатор Малков.
На место происшествия незамедлительно прибыл глава региона, где провел совещание и заслушал доклады о текущей обстановке.
— Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня, — заявил Малков, добавив, что создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Здание цеха, специализирующегося на производстве пороха, полностью разрушено. Ведутся поисково-спасательные работы.
Предварительной причиной трагедии называется нарушение техники безопасности.
