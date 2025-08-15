Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с Трампом

Президента России на летном поле встретил лично американский лидер. Они пожали друг другу руки и коротко поговорили

Фото: cкриншот трансляции NBC News

Президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с президентом России Дональдом Трампом. Это первый визит российского лидера в страну с сентября 2015 года. Тогда Путин участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и провел встречу с президентом Бараком Обамой.

Президента России на летном поле встретил лично Трамп. Они пожали друг другу руки и коротко поговорили. После фотографирования Путин и Трамп сели в «Кадиллак» президента США и продолжили беседу в машине.

Этот визит станет восьмым посещением Штатов для Владимира Путина. С 2001 по 2007 год он посещал США практически ежегодно, за исключением 2006 года. Наиболее памятными стали поездки на ранчо президента Джорджа Буша-младшего в Техасе в ноябре 2001 года и июле 2007 года.

Песков сообщил CNN, что на первом этапе переговоров с Трампом от России будут участвовать Лавров и Ушаков. Американскую сторону представят Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.



Рената Валеева