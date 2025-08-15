В Казани с начала года в ДТП погибли 13 человек, в ГАИ напомнили о важности ремней

850 человек получили травмы различной степени тяжести

С начала года в Казани зарегистрировано 707 ДТП, в которых 850 человек получили травмы различной степени тяжести, а 13 погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города, подчеркнув, что среди пострадавших есть те, кто пренебрег ремнями безопасности, получив в результате более серьезные травмы.

В период с 5 по 14 августа Госавтоинспекция Казани провела оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности», направленное на профилактику и пресечение нарушений, связанных с использованием ремней безопасности водителями и пассажирами. За время проведения мероприятия к административной ответственности были привлечены 811 человек.

МВД предложило новые меры по борьбе с обходом использования ремней безопасности в автомобилях.



Рената Валеева