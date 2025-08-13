МВД предложило новые меры по борьбе с обходом использования ремней безопасности в автомобилях
Инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение травматизма в ДТП
Научный центр безопасности дорожного движения МВД России разработал комплекс предложений по борьбе с обходом использования ремней безопасности в автомобилях. Инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение травматизма в ДТП, пишет РИА «Новости».
Предлагается внести изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», предусматривающие:
- Обязательное применение постоянной световой и звуковой сигнализации о непристегнутом ремне безопасности.
- Оснащение ремней безопасности датчиками длины вытянутой лямки. Эта мера призвана пресечь обход сигнализации при помощи заглушек, продажу которых в ведомстве также предлагают запретить.
- Введение обязательной контрастной расцветки ремней безопасности. По мнению экспертов, ремни черного цвета на темной одежде и светлые на светлой одежде затрудняют выявление непристегнутых водителей и пассажиров. В качестве решения предлагается использовать черно-белую расцветку со световозвращающими элементами.
ГАИ официально опровергла информацию, распространившуюся в СМИ и интернете, о якобы планируемых изменениях в ПДД, согласно которым любая остановка автомобиля с заглушенным двигателем может приравниваться к стоянке и караться штрафом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».