На Солнце формируется корональная дыра, угрожающая Земле магнитной бурей

На Солнце формируется крупная корональная дыра, обращенная к Земле. За последние сутки ее размеры увеличились на 50%, и эксперты прогнозируют мощный поток солнечного ветра, который может вызвать сильную геомагнитную бурю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, в области дыры наблюдается особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра, что указывает на интенсивный отток вещества из солнечной атмосферы.

Ожидается, что скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти 18 августа и к 19—20 августа достигнет необычно высокого уровня в диапазоне 800—900 км/с. Это в 2—2,5 раза превышает обычные значения и может стать главным фактором, влияющим на геомагнитную обстановку в течение 7—10 дней.

До этого момента, включая ближайшие выходные, магнитное поле Земли будет оставаться спокойным. Однако в начале следующей недели возможны возмущения, которые могут повлиять на работу электронных устройств, спутников и энергосистем.

На Солнце наблюдается период снижения активности, который, по предварительным оценкам, продлится до вторника-среды следующей недели, то есть до 19—20 августа.

Рената Валеева