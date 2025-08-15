На Солнце формируется корональная дыра, угрожающая Земле магнитной бурей
Ожидается, что скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти 18 августа и к 19—20 августа достигнет необычно высокого уровня
На Солнце формируется крупная корональная дыра, обращенная к Земле. За последние сутки ее размеры увеличились на 50%, и эксперты прогнозируют мощный поток солнечного ветра, который может вызвать сильную геомагнитную бурю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, в области дыры наблюдается особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра, что указывает на интенсивный отток вещества из солнечной атмосферы.
Ожидается, что скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти 18 августа и к 19—20 августа достигнет необычно высокого уровня в диапазоне 800—900 км/с. Это в 2—2,5 раза превышает обычные значения и может стать главным фактором, влияющим на геомагнитную обстановку в течение 7—10 дней.
До этого момента, включая ближайшие выходные, магнитное поле Земли будет оставаться спокойным. Однако в начале следующей недели возможны возмущения, которые могут повлиять на работу электронных устройств, спутников и энергосистем.
На Солнце наблюдается период снижения активности, который, по предварительным оценкам, продлится до вторника-среды следующей недели, то есть до 19—20 августа.
