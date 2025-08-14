Ученые: через 5—6 дней солнечная активность снова возрастет

Единственным фактором, способным неожиданно изменить ситуацию, является выброс гигантского протуберанца в сторону Земли

Фото: Динар Фатыхов

На Солнце наблюдается период снижения активности, который, по предварительным оценкам, продлится до вторника-среды следующей недели, то есть до 19—20 августа. Об этом сообщают эксперты в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В настоящее время на видимой стороне Солнца наблюдается почти полное спокойствие. Снимки из космоса демонстрируют упрощение магнитных конфигураций и сокращение запасов энергии, необходимой для возникновения вспышек.

Состояние обратной стороны Солнца остается неясным из-за отсутствия связи с космическим аппаратом Solar Orbiter с начала месяца. Однако отсутствие признаков крупных взрывов, наблюдаемых из-за края солнечного диска, позволяет предположить, что снижение активности носит глобальный характер.

По мнению экспертов, геомагнитная активность вновь начнет расти после 19—20 августа, когда очередная корональная дыра приблизится к центру солнечного диска и начнет воздействовать на Землю.

Рената Валеева