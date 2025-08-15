Телефонный разговор Трампа и Лукашенко состоялся по инициативе США

Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков

Телефонный разговор между президентами Белоруссии Александром Лукашенко и США Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, выступавший в качестве переводчика в ходе беседы.

— Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко», — заявил Рыбаков, передает RT.

В ходе разговора президент Белоруссии предложил Дональду Трампу вместе с семьей посетить Минск, и глава Белого дома принял это приглашение.

Сам президент США после телефонного разговора с Лукашенко заявил, что будет с нетерпением ждать встречи с ним в будущем.

