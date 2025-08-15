Телефонный разговор Трампа и Лукашенко состоялся по инициативе США
Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков
Телефонный разговор между президентами Белоруссии Александром Лукашенко и США Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, выступавший в качестве переводчика в ходе беседы.
— Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко», — заявил Рыбаков, передает RT.
В ходе разговора президент Белоруссии предложил Дональду Трампу вместе с семьей посетить Минск, и глава Белого дома принял это приглашение.
Сам президент США после телефонного разговора с Лукашенко заявил, что будет с нетерпением ждать встречи с ним в будущем.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».