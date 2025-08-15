Новости общества

Минтруд предложил сократить долю иностранцев в ряде отраслей в 2026 году

20:27, 15.08.2025

Там считают возможным снизить их количество в некоторых отраслях вплоть до нуля

Фото: Максим Платонов

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением о сокращении доли иностранных работников в девяти видах экономической деятельности в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минтруде считают возможным снизить количество иностранцев в некоторых отраслях вплоть до нуля.

— Например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком, — говорится в сообщении ведомства.

В январе в Татарстане запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси.

Рената Валеева

