В Татарстане мигрантам запретили работать таксистами, ветеринарами и бухгалтерами

Фото: Максим Платонов

В Татарстане запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Запрет на прием таких работников будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Согласно документу, ограничения коснутся таких областей, как такси, финансовые услуги, бухгалтерия и ветеринария. Приводим полный список:

перевозка опасных грузов;

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителями;

деятельность по предоставлению финансовых услуг;

страхование;

деятельность в области права и бухгалтерского учета;

деятельность ветеринарная;

деятельность охранных служб, в том числе частных;



деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей;

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Хозяйственным организациям дадут три месяца для адаптации и сокращения численности иностранных работников.

Указ подписан сегодня, 29 января, и вступает в силу через 10 дней.

Об инициативе стало известно в начале декабря 2024-го.