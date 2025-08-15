Украинские дроны атаковали морской порт Оля в Астраханской области: повреждено судно

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин

Украинские беспилотники атаковали морской порт Оля в Астраханской области. В результате атаки обломками сбитых дронов было повреждено одно судно. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, атака произошла 15 августа. Все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы либо уничтожены, пострадавших нет. Инфраструктура морского порта не пострадала.

— В результате подавления дронов обломками сбитых аппаратов было повреждено судно, — написал Бабушкин.

Он также обратился к жителям с просьбой не трогать обнаруженные фрагменты беспилотников и сообщать о находке в правоохранительные органы.

Грузооборот порта в прошлом году достиг 1 млн тонн, показав рост сразу на 75%.