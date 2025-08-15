Ставки по вкладам в крупнейших банках России рекордно упали в августе

Исторический минимум был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года — 4,33%

Фото: Максим Платонов

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа снизилась на 0,48 процентного пункта и составила 15,96% годовых. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Это значительное снижение по сравнению с рекордно высоким показателем, зафиксированным во второй декаде декабря прошлого года (22,28%). Исторический минимум был зарегистрирован в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам является ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам предлагать клиентам ставки, не превышающие значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», «Почта банк», «Московский кредитный банк», «Т-Банк», ПСБ и «Совкомбанк».

Эксперты «Реального времени» рассказали, чего ожидать экономике от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Рената Валеева