Автобус с футбольной командой попал в ДТП в Омской области

В автобусе находилось около 20 человек — футболисты в возрасте около 19 лет и сопровождающие

Фото: Максим Платонов

ДТП с участием автобуса, перевозившего взрослую футбольную команду из Тюмени, трех грузовиков и легкового автомобиля BMW произошло в Тюкалинском районе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла около 17.30 (14.30 мск) на 505-м км федеральной автодороги Тюмень — Омск. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю BMW и пассажиру автобуса.

По данным прокуратуры Омской области, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем автобуса. Автобус столкнулся с попутным автомобилем BMW, который, в свою очередь, въехал в грузовик. После этого автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом. В дальнейшем в аварию попал еще один грузовик.

В автобусе находилось около 20 человек — футболисты в возрасте около 19 лет и сопровождающие. Все, кто не пострадал, были доставлены в райцентр, откуда их заберет автобус в Омск.

Рената Валеева