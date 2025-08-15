На Камчатке введен режим ЧС из-за последствий сильнейшего землетрясения

Это необходимо для оценки состояния зданий и сооружений после сильного землетрясения

Фото: Маргарита Головатенко

В Камчатском крае с 14 августа введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с необходимостью оценки состояния зданий и сооружений после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Камчатского края и опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Режим ЧС распространяется на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также Елизовский муниципальный округ в границах населенных пунктов: город Елизово, села Николаевка, Паратунка, поселки Раздольный и Термальный, а также село Сосновка.



Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Кроме того, в регионе с 14 августа введен режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы РСЧС.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки. В регионе проводятся обследования жилых и социальных зданий на предмет выявления повреждений.

Рената Валеева