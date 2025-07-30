Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке

В результате одного из них в Елизовском районе Камчатки произошло цунами высотой 3-4 метра

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым мощным с 1952 года. Эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Сильные толчки ощущались в регионе на уровне 7—8 баллов, сообщают местные власти.

Сейсмологи зафиксировали несколько повторных землетрясений магнитудой от 5,1 до 5,8. В результате одного из них в Елизовском районе Камчатки произошло цунами высотой 3-4 метра, которое затопило порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие. Жителей Северо-Курильска эвакуировали на возвышенности.

Несколько человек обратились за медицинской помощью, и в здании детского сада №15 обрушилась стена, но жертв нет. Проблемы с интернет-соединением были быстро устранены, а рабочий день в госучреждениях сократили до 13:00.

Власти региона развернули штаб для ликвидации последствий и организовали горячую линию для жителей.

— Если будут обнаружены опасные трещины в домах, мы предоставим временное жилье, — сообщили власти.

На международной арене цунами высотой около 30 см достигло северной части Японии. Власти страны активировали силы самообороны для мониторинга ситуации, а движение скоростных поездов было временно приостановлено. В США также объявили угрозу цунами, и власти острова Оаху призвали жителей эвакуироваться из прибрежных зон.

Анастасия Фартыгина