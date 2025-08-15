В Альметьевске по нацпроекту обновили 14 км дорог за 482,8 млн рублей
В Альметьевске завершен ремонт четырех участков региональных дорог общей протяженностью около 14 километров. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и обошлись в 482,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации района.
Наибольший объем работ был выполнен на участке трассы Альметьевск — Азнакаево, где было заменено 4,2 км дорожного полотна. Стоимость ремонта этого участка составила 253,8 млн рублей.
В администрации района отметили, что текущий год стал рекордным по масштабам дорожного ремонта за последние годы. Общая протяженность отремонтированных дорог местного значения составит более 35 километров, а дорог регионального значения — 18 километров.
В Казани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали ул. Октябрьскую.
