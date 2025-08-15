Турция отменила запрет на строительство квартир-студий для снижения цен на недвижимость

За год цены на жилье выросли на 32%

Фото: Реальное время

Власти Турции отменили действовавший в течение восьми лет запрет на строительство квартир-студий, что, по мнению экспертов, может помочь снизить цены на рынке недвижимости. Об этом сообщает телеканал NTV, пишет РИА «Новости».

Решение об отмене запрета, введенного в 2017 году, было опубликовано на этой неделе в официальном вестнике Resmi Gazete. Теперь в эксплуатацию можно сдавать квартиры формата 1+0 (студии) при условии наличия пространства для кровати.



Отмена запрета произошла на фоне стремительного роста цен на недвижимость в Турции. По данным Центробанка Турции, за год цены на жилье выросли на 32%.

Стоимость аренды также неуклонно растет. В августе в ряде районов Стамбула средняя стоимость аренды впервые превысила отметку в 60 тысяч лир, достигнув 62 тысяч лир (около $1500) в районе Кадыкёй. В настоящее время лишь в шести районах мегаполиса из 39 можно найти варианты квартир со стоимостью аренды менее $500 в месяц.

Рената Валеева