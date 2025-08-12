В России запустят программу профориентации студентов и школьников с нового учебного года

Студенты вузов и колледжей получат рассылку с приглашением построить карьеру на портале «Работа России»

Фото: Артем Дергунов

Минтруд подготовил порядок взаимодействия служб занятости и образовательных организаций в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи. Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, программа будет масштабирована на всю страну с нового учебного года.

Цель проекта — помочь молодым людям найти свое место на рынке труда и обеспечить предприятия экономики квалифицированными кадрами.

— Чем раньше молодой человек будет вовлечен в профессиональную деятельность по получаемой специальности, тем лучше будет его карьерный старт при выходе на рынок труда, — цитирует Котякова ТАСС.

В рамках проекта студенты вузов и колледжей получат рассылку с приглашением построить карьеру на портале «Работа России», где им будут доступны 15 сервисов по профориентации, трудоустройству и профессиональному развитию. Карьерные консультанты будут работать с каждым студентом индивидуально, учитывая риски нетрудоустройства и рекомендуя необходимые сервисы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Консультанты помогут студентам подобрать варианты производственной и преддипломной практики, а на выпускных курсах — оплачиваемые стажировки. Они также расскажут, как оформить необходимые документы на платформе «Работа России». Кроме того, консультанты будут подбирать варианты временной занятости на период каникул, организовывать экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий, помогать составлять резюме, подбирать вакансии и готовиться к собеседованиям. Студентов научат самопрезентации и расскажут, как быстро адаптироваться в новом коллективе.

Для школьников в каждом регионе будут разработаны единые планы профориентации, включающие экскурсии на предприятия, тестирования, профессиональные пробы и другие мероприятия по практическому ознакомлению с востребованными в будущем профессиями.

Пилотный проект по профориентации и маршрутизации молодежи разрабатывался при участии различных министерств и ведомств, а также с учетом предложений Агентства стратегических инициатив. В апробации участвовали 11 регионов России.

В России подвели итоги приемной кампании 2025 года. Бывших школьников ждали 1,2 тыс. вузов и почти 4 тыс. колледжей, где выделили более 619 тыс. и 835 тыс. бюджетных мест соответственно.

Рената Валеева