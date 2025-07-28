Из Москвы в Пхеньян прибыл первый прямой авиарейс

Полет совершили на судне Boeing 777-200ER, которое вмещает 440 человек

Фото: Максим Платонов

В Пхеньян в 3.30 по московскому времени прибыл первый прямой авиарейс из Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту Пхеньяна делегация РФ во главе с главой Минприроды Александром Козловым торжественно встретила рейс, членам экипажа вручили цветы.

Полет совершили на судне Boeing 777-200ER, которое вмещает 440 человек. Самолет вылетел из Шереметьево в 19.30 27 июля, время в пути составило около восьми часов.

Во время полета объявления делались на русском и корейском языках.

Дарья Сайфиева