Минстрой Татарстана посоветовал ждать новую ветку казанского метро не ранее 2028 года
По словам замминистра, это наиболее оптимистичный вариант
Метро придется подождать
Вторая ветка казанского метрополитена от улицы Фучика до улицы Сахарова откроется в 2027—2028 году. Такое предположение озвучил замминистра строительства Татарстана Ильшат Гимаев во время пресс-конференции. По его словам, подобные сроки обусловлены финансированием проекта.
— При сегодняшних объемах финансирования наиболее предпочтительная [дата сдачи] — 2027—2028 года. Самый оптимистичный вариант — 2028 год. Надо потерпеть, может денег появится больше, тогда быстрее будет, — отметил Гимаев.
В июле прошлого года стало известно, что республиканский Кабмин опубликовал постановление, в соответствии с которым, на строительство подземки будет ежегодно выделяться по одному миллиарду рублей из бюджета Татарстана. Общий объем финансирования на 2024—2027 год составил 4 миллиарда.
— Работа по метро идет планомерно, по графику. Никаких проблем нет, — заверил чиновник.
Новый терминал аэропорта возведет строитель «Салават купере»
Еще один транспортный объект, которым занимается Минстрой, — строительство третьего терминала казанского аэропорта им. Г.Тукая. Со слов Гимаева, аэропорты, как, например, казанский или другие республиканские воздушные гавани, находятся в ведении федерального министерства транспорта. Но казанский «перешел» по поручению раиса республики. Если бы не распоряжение — не курировали бы. Сдача в эксплуатацию нового терминала планируется уже в следующем году.
Впервые о необходимости модернизации заговорили в августе 2024 года. Тогда министр транспорта республики Фарит Ханифов заявлял, что терминал должен быть готов к 2023 году, а его пропускная способность составит 7,5 миллиона пассажиров в год. Напомним, что работы начались буквально на прошлой неделе. Стройкой занимается республиканская компания «Ак Таш». В ее портфолио жилые дома в Казани, Иннополисе и других городах. Но самым известным является проект застройки соципотечного микрорайоне «Салават купере».
Гостиницы у «Миллениума» почти готовы, а ЦУМ придется подождать
В двух башнях, выросших у моста «Миллениум», в которых разместятся одноименные гостиницы, по словам Гимаева, уже почти все готово. С его слов, там ведутся пуско-наладочные работы и устанавливается оборудование.
— Они очень гармонично смотрятся, сейчас идут последние штрихи, — уточнил спикер.
При этом одноэтажные домики, что у подножия башен, — никакого отношения к ним не имеют. Все из-за того, что у них другой балансодержатель. Но и их готовы сдать в следующем году.
Последний объект, который затронул Гимаев, — ЦУМ, а точнее, процесс его реконструкции. Так как, со слов замминистра, объект должен будет стать крупнейшим культурным центром не только в Поволжье, но и в России, ждать его сдачи в этом году не приходится.
Ранее казанский архитектор Елена Валеева публиковала рендеры того, как будет выглядеть обновленный ЦУМ, который превратится в центр ремесленников.
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