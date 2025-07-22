Минстрой Татарстана посоветовал ждать новую ветку казанского метро не ранее 2028 года

По словам замминистра, это наиболее оптимистичный вариант

Фото: Динар Фатыхов

Метро придется подождать

Вторая ветка казанского метрополитена от улицы Фучика до улицы Сахарова откроется в 2027—2028 году. Такое предположение озвучил замминистра строительства Татарстана Ильшат Гимаев во время пресс-конференции. По его словам, подобные сроки обусловлены финансированием проекта.

— При сегодняшних объемах финансирования наиболее предпочтительная [дата сдачи] — 2027—2028 года. Самый оптимистичный вариант — 2028 год. Надо потерпеть, может денег появится больше, тогда быстрее будет, — отметил Гимаев.

В июле прошлого года стало известно, что республиканский Кабмин опубликовал постановление, в соответствии с которым, на строительство подземки будет ежегодно выделяться по одному миллиарду рублей из бюджета Татарстана. Общий объем финансирования на 2024—2027 год составил 4 миллиарда.

— Работа по метро идет планомерно, по графику. Никаких проблем нет, — заверил чиновник.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новый терминал аэропорта возведет строитель «Салават купере»

Еще один транспортный объект, которым занимается Минстрой, — строительство третьего терминала казанского аэропорта им. Г.Тукая. Со слов Гимаева, аэропорты, как, например, казанский или другие республиканские воздушные гавани, находятся в ведении федерального министерства транспорта. Но казанский «перешел» по поручению раиса республики. Если бы не распоряжение — не курировали бы. Сдача в эксплуатацию нового терминала планируется уже в следующем году.

Впервые о необходимости модернизации заговорили в августе 2024 года. Тогда министр транспорта республики Фарит Ханифов заявлял, что терминал должен быть готов к 2023 году, а его пропускная способность составит 7,5 миллиона пассажиров в год. Напомним, что работы начались буквально на прошлой неделе. Стройкой занимается республиканская компания «Ак Таш». В ее портфолио жилые дома в Казани, Иннополисе и других городах. Но самым известным является проект застройки соципотечного микрорайоне «Салават купере».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гостиницы у «Миллениума» почти готовы, а ЦУМ придется подождать

В двух башнях, выросших у моста «Миллениум», в которых разместятся одноименные гостиницы, по словам Гимаева, уже почти все готово. С его слов, там ведутся пуско-наладочные работы и устанавливается оборудование.



— Они очень гармонично смотрятся, сейчас идут последние штрихи, — уточнил спикер.

При этом одноэтажные домики, что у подножия башен, — никакого отношения к ним не имеют. Все из-за того, что у них другой балансодержатель. Но и их готовы сдать в следующем году.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Последний объект, который затронул Гимаев, — ЦУМ, а точнее, процесс его реконструкции. Так как, со слов замминистра, объект должен будет стать крупнейшим культурным центром не только в Поволжье, но и в России, ждать его сдачи в этом году не приходится.

Ранее казанский архитектор Елена Валеева публиковала рендеры того, как будет выглядеть обновленный ЦУМ, который превратится в центр ремесленников.



Дмитрий Зайцев