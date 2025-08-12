Мэр Казани Метшин: «Началась проходка метрополитена в сторону РКБ»

Со слов градоначальника, ветка протянется до микрорайона «Гаиле»

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Казани Ильсур Метшин во время последней сессии Казгордумы заявил о том, что сегодня, 12 августа, в Казани дали старт проходке метрополитена в сторону республиканской клинической больницы (РКБ).

— Мы уже подошли к станции Фучика, завершена очередная ветка проходки, и мы начинаем двигаться в сторону деревни Универсиады и РКБ, и дальше в сторону микрорайона «Гаиле», — заявил Метшин.

Напомним, что ранее Минстрой Татарстана заявлял о том, что ждать новую ветку казанского метрополитена стоит не раньше 2028 года.



Дмитрий Зайцев