Производство яиц в Татарстане выросло на 4,4%

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025-го производство яиц в Татарстане выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Татарстанстат.

За шесть месяцев в республике произвели более 830 млн штук яиц.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Напомним, производство молока в Татарстане за полгода выросло на 3,2%. За шесть месяцев 2025 года в республике было произведено 1,2 млн тонн молока.

Галия Гарифуллина