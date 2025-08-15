Производство яиц в Татарстане выросло на 4,4%
За шесть месяцев в республике произвели более 830 млн штук яиц
В первом полугодии 2025-го производство яиц в Татарстане выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Татарстанстат.
За шесть месяцев в республике произвели более 830 млн штук яиц.
Напомним, производство молока в Татарстане за полгода выросло на 3,2%. За шесть месяцев 2025 года в республике было произведено 1,2 млн тонн молока.
