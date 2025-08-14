Производство молока в Татарстане выросло на 3,2%

За первое полугодие 2025 года в республике было произведено 1,2 млн тонн молока

Фото: Динар Фатыхов

В этом году производство молока в Татарстане выросло на 3,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанстата.

За первое полугодие 2025 года в республике было произведено 1,2 млн тонн молока. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Напомним, за последние пять лет производство молока в Татарстане выросло на 30,7%. По итогам первого квартала 2025 года в республике произвели 7,2% от общего объема молока в стране.



Галия Гарифуллина